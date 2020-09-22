Из-за пандемии "Обувь России" отказалась от автомобильных перевозок из Китая

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Обувь России" (Новосибирск, производственная компания ГК "Обувь России") в условиях пандемии пересмотрела производственную программу и изменила логистику, сообщил гендиректор компании Сергей Юнг.

По его словам, компании пришлось отказаться от перевозок грузов из Китая и по России автомобильным транспортом "из-за проблем с водителями, которые садились на карантин то в той, то в иной стране, пересекая границу". Компания вынужденно перешла на железнодорожные и морские перевозки. В результате сроки перевозок увеличились, но схема оказалась рабочей, и компания стала и спользовать новые логистические цепочки.

"Логистическая составляющая внутри России оставляет желать лучшего", добавив Юнг, отметив, что доставка достаточно дорога, а в некоторых районах - и трудно осуществима.

"Когда товар недорогой, то логистика - это достаточно серьезная стоимость в цене товара. При этом маркетплейсы, естественно, воспользовались этой ситуацией, и за логистику сейчас фактически платит поставщик либо производитель. То есть, все эти расходы переложены на поставщиков и производителей", - сказал топ-менеджер.

С первыми проблемами "Обувь России" столкнулась в феврале, когда начались перебои с поставками сырья и материалов из Китая.

В начале марта компании пришлось начать пересматривать свою производственную программу, которую обычно составляют в начале года: "Начали отказываться от новых инвестиционных проектов, от разработки и внедрения новых коллекций, которые были уже утверждены".

В апреле, по словам Юнга, из-за закрытия розничных магазинов, партнеры компании начали "катастрофически" сокращать и отменять заказы. В результате портфель заказов сократился на 50%.

"Мы пересмотрели свою производственную программу полностью, убрали все инвестиции, пересмотрели все свои издержки. Приняли решение, что остаемся работать без дополнительной рабочей силы (а мы на сезон с мая по октябрь обычно принимаем дополнительно около 100 человек) и распределили свой оставшийся заказ таким образом, чтобы избежать пиковой нагрузки", - сказал гендиректор компании.

Это позволило сохранить весь основной штат - 218 человек, однако себестоимость единицы продукции выросла.

"Мы сегодня не прибыльные точно, все еще считаем убытки", - добавил Юнг.

ГК "Обувь России" была основана в 2003 году в Новосибирске, где расположена одна из производственных площадок, вторая - в городе-спутнике Бердске. Продажа осуществляется через сеть из 850 розничных магазинов, расположенных в разных регионах России. Основной акционер группы - Антон Титов, который, согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2020 года, владеет 50% головной компании группы ПАО "ОР".

В 2019 году группа получила консолидированную чистую прибыль по МСФО в размере 1,687 млрд рублей, что на 26,7% больше результата предыдущего года. Аудированная консолидированная выручка увеличилась на 18,6%, до 13,702 млрд рублей.

В I полугодии 2020 года ГК "Обувь России" получила чистый убыток по МСФО в размере 306 млн рублей против чистой прибыли в размере 322 млн рублей за аналогичный период 2019 года. Выручка при этом снизилась на 26,4% - до 3,963 млрд рублей.