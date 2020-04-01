Российские предприниматели рассказали о главных проблемах во время пандемии COVID-19

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Аппарат Уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова опросил бизнесменов в 81 субъекте, предложив им перечислить самые актуальные проблемы и предложить меры для их решения.

"Среди основных проблем предприниматели назвали падение спроса, убытки в следующем налоговом периоде, необходимость сокращения персонала или расходов на фонд оплаты труда и вероятный срыв обязательств по выплате налогов в бюджет. Это основные проблемы, с которыми столкнулся бизнес во время эпидемии коронавируса в России", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

По данным аппарата, более 50% опрошенных в сфере услуг (без учета туризма), общественного питания, торговли непродовольственными товарами и гостиничном бизнесе предпринимателей назвали главной причиной падение спроса. При этом минимальные показатели падения спроса пока зафиксированы у аптек, торговле продуктами и в обрабатывающем производстве.

На втором месте, уточнили в пресс-службе уполномоченного, ожидание плановой убыточности компаний в следующем налоговом периоде.

"Чаще других ее называли представители все тех же, наиболее пострадавших в кризис отраслей - гостиницы, сфера услуг, торговля не продуктовыми группами и предприятия общественного питания. Сократить персонал или уменьшить зарплаты работникам планируют владельцы 49% предприятий сферы услуг (без учета туризма) и общественного питания, 45% гостиниц, 37% магазинов, торгующих непродовольственными товарами, 26% предприятий транспорта, более 20% предприятий обрабатывающего производства и строительства", - отмечается в опросе аппарата бизнес-омбудсмена.

Предприниматели в разных регионах России также часто называли среди проблем: невозможность оплачивать арендные и коммунальные платежи, обслуживание обязательств перед банками и лизинговыми компаниями, срыв договорных обязательств и рост стоимости или ограничение по объемам импортного сырья и оборудования.

При этом реже других назывались растущая регуляторная нагрузка и количество контрольно-надзорных мероприятий, неплатежи по госзакупкам и отказ налоговой возвращать ранее переплаченные налоги, а также усиление камеральных проверок.

По данным опроса, наибольшее количество проблем назвали предприниматели из Московской, Ульяновской, Астраханской, Свердловской областей, республик Татарстан, Саха (Якутия) и Бурятия.