"Росконгресс" официально объявил об отмене ВЭФ в 2020 году

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Восточный экономический форум в 2020 году не состоится, следующее подобное мероприятие запланировано на сентябрь 2021 года, сообщили организаторы форума.

"В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено", - сообщили в дирекции по работе со СМИ Фонда "Росконгресс".

"VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года", - отмечается в сообщении.

Ранее были последовательно приняты решения о переносе Сочинского инвестиционного форума, который в последние годы проводился зимой, а также об отмене Петербургского экономического форума, проходящего в июне, и ряда других менее крупных форумов экономической и инвестиционной направленности.