В Минздраве заявили, что первая неделя испытаний вакцины от коронавируса прошла штатно

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции идут уже неделю в штатном режиме, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Клинические испытания начались. Они идут первую неделю. Все идет в штатном режиме. О результатах сообщим", - сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи, ввели первым добровольцам в Сеченовском университете. Минобороны также заявило о введении вакцины добровольцам в госпитале Бурденко. Пока побочных осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет.

Подведение итогов испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России ожидается к августу, после чего министерство оценит результаты и примет решение о возможности применения вакцины различными категориями населения.

Минздрав ранее пояснял, что будут проводиться исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной - в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет тестироваться в военном госпитале имени Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения - в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек каждая.