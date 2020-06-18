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Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Москве

Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Москве
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Вакцину от коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи ввели первым 18 добровольцам в Сеченовском университете, сообщает пресс-служба Минздрава.

"В Сеченовском университете Минздрава России стартовало исследование вакцины от коронавирусной инфекции. В нем принимают участие 38 добровольцев, 18 из которых сегодня получили инъекцию препарата. Вакцинирование остальных 20 человек запланировано на следующей неделе", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в четверг.

Добровольцы будут находиться в стационаре Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета в течение 28 дней под пристальным присмотром врачей и специалистов по клиническим исследованиям. Среди участников исследования мужчины и женщины от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов России.

Пандемия коронавируса

"Нам крайне важно исследовать, насколько эффективно вырабатывается иммунитет. Если после введения вакцины оставить человека в его обычной среде, то в условиях пандемии сохранится высокий риск заражения COVID и впоследствии нельзя будет сказать, чем вызвано появление иммунитета - заболеванием или вакциной. Для этого добровольцы находятся в течение 28 дней в стационаре, где они изолированы от других социальных контактов", - сообщил директор Института Вадим Тарасов, добавив, что следить за их здоровьем будут и после выхода из стационара.

Подведение итогов испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России ожидается к августу, после чего министерство оценит результаты и решит, можно ли применять вакцину для различных категорий населения.

Минобороны также заявило в четверг о введении вакцины 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Пока побочных осложнений не наблюдается, участники эксперимента на состояние здоровье не жалуются.

Ранее говорилось, что массовое производство вакцины будет возможно осенью.

Минздрав ранее сообщал, что будут исследоваться две формы вакцин - жидкая и лиофилизированная - в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения - в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек каждая.

Хроника коронавируса. Июнь.

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