Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 20.06В России 576 952+7 889В мире 8 663 136+174 159

Песков сообщил, что у него есть антитела к коронавирусу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, работает и имеет антитела к инфекции.

В РоссииПесков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях ПутинаПесков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях ПутинаЧитать подробнее

"Нелегко, но видите, я стою перед вами, я уже вернулся к абсолютно активной жизни, собственно, уже и забыл, что лежал в больнице. С точки зрения здоровья уже всё прекрасно, более того, уже есть антитела", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что вынужден, как и все, носить маску и перчатки в общественных местах, но чувствует себя гораздо более защищенным.

"Пришлось, к сожалению, пройти через эту эпопею, чуть-чуть поболеть, болезнь неприятна и, тем не менее, от нее выздоравливают, и, слава богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить", - отметил Песков.

Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице. Переболела также его жена Татьяна Навка. Ее выписали 21 мая, Пескова - 25 мая.

В конце мая он заявил, что коронавирус - "это штука реальная", а выдумкой его считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии.

Дмитрий Песков коронавирус

Новости по теме

Новости

Песков назвал поправки в Конституцию цементированием состояния сильной России

Песков назвал поправки в Конституцию цементированием состояния сильной России

Путин призвал использовать опыт борьбы с COVID-19 при решении проблем в здравоохранении

В Коми возбудили дело в связи с убийством двух воркутинских полицейских

Президент РФ предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета

Президент РФ предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета

Президент РФ посчитал создаваемые в стране лекарства от COVID-19 лучшими в мире

ДТП с участием Михаила Ефремова

Психиатры признали Ефремова вменяемым

Психиатры признали Ефремова вменяемым

В Коми задержали полицейского по подозрению в убийстве коллег

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19

На фанатов "Спартака" завели дело после акции в поддержку команды с поджогом фаеров

Калининградские власти заметно ослабляют режим коронавирусных ограничений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');