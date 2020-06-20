Песков сообщил, что у него есть антитела к коронавирусу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, работает и имеет антитела к инфекции.

"Нелегко, но видите, я стою перед вами, я уже вернулся к абсолютно активной жизни, собственно, уже и забыл, что лежал в больнице. С точки зрения здоровья уже всё прекрасно, более того, уже есть антитела", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что вынужден, как и все, носить маску и перчатки в общественных местах, но чувствует себя гораздо более защищенным.

"Пришлось, к сожалению, пройти через эту эпопею, чуть-чуть поболеть, болезнь неприятна и, тем не менее, от нее выздоравливают, и, слава богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить", - отметил Песков.

Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице. Переболела также его жена Татьяна Навка. Ее выписали 21 мая, Пескова - 25 мая.

В конце мая он заявил, что коронавирус - "это штука реальная", а выдумкой его считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии.