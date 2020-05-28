Песков назвал коронавирус "реальной штукой"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ссылаясь на собственный опыт, он отметил, что "это штука реальная".

Чиновника попросили прокомментировать результаты опроса Высшей школы экономики (ВШЭ), который показал, что 23,2% считают пандемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, а еще 9,6% - что опасность вируса преувеличена. Об опросе писал "Коммерсантъ".

"Это, скорее, нежелание внимательно почитать, посмотреть и оглянуться вокруг себя - посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют", - высказал мнение Песков.

Пресс-секретаря также попросили оценить решение мэра Москвы Сергея Собянина, который в порядке эксперимента разрешит москвичам с 1 июня гулять по графику. Песков ответил, что не хочет вторгаться "в круг полномочий, в том числе и дополнительных, связанных с эпидемической ситуацией, глав регионов". Он отметил, что Москва - "крупнейший регион, который принял на себя самый мощный удар эпидемии и который продемонстрировал один из лучших показателей эффективности противодействия инфекции в мире".

27 июня Песков на брифинге отмечал, что в Москве заметна положительная тенденция с заболеваемостью. По его словам, в связи с этим в Кремле надеются, что к Параду Победы 24 июня ситуация позволит скорректировать режим самоизоляции в городе.

В тот же день президент Владимир Путин на онлайн-встрече с Собяниным похвалил власти Москвы за "ответственную и продуманную работу" и отметил, что они сумели действовать на опережение и вовремя подготовить медицинские мощности.

Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице. Переболела также его жена Татьяна Навка. Ее выписали 21 мая, Пескова - 25 мая. После выписки он сказал, что две недели будет восстанавливаться и работать из дома.