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Минфин не поддержал идею Собянина вдвое снизить НДС для общепита и гостиниц

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Минфин нашел нецелесообразным снижение в два раза ставки НДС для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в общепите и гостиничном бизнесе, из-за возникающих в связи с этим рисков для федерального бюджета. Об этом рассказал источник "Интерфакса", знакомый с отзывом Минфина.

Экономический кризис

Снизить ставку НДС с 20% до 10% для этих налогоплательщиков правительству предложил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ответе министерства за подписью директора департамента налоговой политики Данилы Волкова, говорится, что если установить 10%-ю ставку НДС для организаций и ИП в сфере общепита, может возникнуть отрицательная разница между суммами налога, исчисленными налогоплательщиками, и суммами, предъявленными им. Эта разница будет подлежать возмещению из федерального бюджета, что по существу, будет субсидированием таких налогоплательщиков.

Причем такое возмещение коснется и реализации ими подакцизной алкогольной продукции, деликатесных мясопродуктов, а также море- и рыбопродуктов, говорится в письме.

Кроме того, по НДС уже предусмотрена социально ориентированная льгота - им не облагаются операции по продаже столовыми образовательных и медицинских организаций продуктов питания, которые они произвели, и продуктов питания, произведенных для таких столовых или организаций.

Комментируя предложение снизить ставку НДС для организаций и ИП в сфере гостиничных услуг, Минфин отметил, что неясно, в отношении каких совершаемых такими налогоплательщиками операций, предлагается ее снизить. Из-за этого невозможно оценить вероятные недополученные доходы бюджета и положительный эффект для налогоплательщиков. Кроме того, при снижении ставки также может возникнуть отрицательная разница между суммами НДС и необходимость ее возмещения из бюджета. Такое возмещение, по мнению Минфина, не является прозрачной мерой господдержки, поскольку не обеспечивает целевое использование средств.

В качестве аргументов против таких мер Минфин также приводит тот факт, что НДС оставляет около трети всех налоговых поступлений федерального бюджета, и сокращение его объемов может ограничить возможности финансирования расходов. Министерство обращает внимание и на то, что практика показывает отсутствие корреляции между снижением ставки и уровнем цен для потребителя.

Минфин Москва Сергей Собянин коронавирус

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