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Минтранс попросил обнулить НДС на внутренние авиаперевозки до 2025 года

Минтранс попросил обнулить НДС на внутренние авиаперевозки до 2025 года
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова поддержать установление нулевой ставки НДС на все внутренние авиаперевозки на период с 2021 до конца 2024 года. Это следует из публикации на сайте Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

О просьбе говорится в письме главы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой в адрес АЭВТ. Она также сообщила, что в августе Минтранс просил Минфин поддержать установление нулевого НДС на внутренние перевозки, но финансовое ведомство это предложение не поддержало.

Официальными комментариями ведомств "Интерфакс" не располагает.

Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково") облагаются НДС в размере 10%. Льготная ставка была введена для поддержки отрасли в 2016 году. В соответствии с текущей редакцией Налогового кодекса, ее действие продлится до конца 2020 года.

Для внутренних рейсов в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток предусмотрена отдельная льгота: до 2025 г. налог на них нулевой. Также с 2019 года нулевым НДС облагаются межрегиональные авиаперевозки в обход МАУ - это решение не было ограничено сроком.

Минтранс Минфин АЭВТ Андрей Белоусов МАУ

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