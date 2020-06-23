Апелляционный суд отказался смягчить условия домашнего ареста Майкла Калви

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление срока домашнего ареста до середины августа американскому бизнесмену Майклу Калви, а также другим фигурантам так называемого дела Baring Vostok, обвиняемым в растрате средств банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Московского городского суда от 7 мая 2020 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Так же, как и Калви, апелляционный суд оставил под домашним арестом до 13 августа партнера инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера фонда Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего генерального директора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Адвокаты всех обвиняемых просили суд смягчить обвиняемым меру пресечения, в том числе разрешив прогулки, либо заменить ее на более мягкую - защита Калви, в частности, предложила залог.

Как сообщалось, на заседании суда стало известно, что за время расследования у Калви было обнаружено онкологическое заболевание, в связи с которым бизнесмен, по словам адвоката, был прооперирован и сейчас проходит лечение с положительным прогнозом.

Сам бизнесмен пояснил, что речь идет о злокачественной подкожной опухоли правого бедра и что врачи в рамках лечения рекомендовали ему прогулки из-за недостатка витамина D.

Фигурантам так называемого дела Baring Vostok вменяется растрата 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита ПКБ в декабре 2015 года (часть 4 стать 160 УК РФ). Никто из обвиняемых не признает вину.

В настоящее время расследование завершено, с декабря стороны знакомятся с материалами дела.

Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте – акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.