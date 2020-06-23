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Адвокат сообщил, что у Майкла Калви обнаружили онкологию

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - У основателя инвестфонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание, сообщил в Первом апелляционном суде общей юрисдикции адвокат Тимофей Гриднев. Суд рассматривает жалобу на продление домашнего ареста бизнесмену и другим фигурантам так называемого дела Baring Vostok.

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В марте 2020 года американцу сделали операцию на бедре. После этого Гриднев обращал внимание суда, что врачи рекомендовали его клиенту прогулки в связи с дефицитом витамина D. Однако суд отказался тогда изменить или смягчить Калви меру пресечения.

23 июня Гриднев попросил суд обратить внимание на медицинские документы, свидетельствующие о наличии у Калви онкозаболевания.

7 мая Мосгорсуд продлил американцу домашний арест до середины августа. На этом заседании защита Калви заявляла, что он лечится от онкологического заболевания.

По делу Baring Vostok проходят семь человек, шестерых из них задержали в середине февраля 2019 года и арестовали. Седьмого фигуранта, бывшего директора "Восточного" по инвестициям Александра Цакунова задержали в декабре и сразу отправили под домашний арест.

Майкл Калви был переведен под домашний арест в апреле 2019 года. Партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и экс-гендиректора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова отпустили из СИЗО и поместили под домашний арест только в феврале 2020 года.

Фигурантов дела обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный", частично подконтрольного инвестиционному фонду, путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК). Ни один из них вины не признает.

Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

Baring Vostok банк Восточный Майкл Калви США Тимофей Гриднев Артем Аветисян Шерзод Юсупов

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