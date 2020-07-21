В Baring Vostok спрогнозировали начало слушаний по делу Калви ближе к январю

В июле СК предъявил фигурантам обвинение в новой редакции

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В фонде Baring Vostok опасаются, что сроки ознакомления с материалами уголовного дела основателя фонда Майкла Калви ему и другим фигурантам могут перенести на ноябрь. Об этом сообщил представитель фонда во вторник. В этом случае суд может начаться ближе к новогодним праздникам, добавил он.

Первоначально следствие установило срок для ознакомления с делом до 13 мая. Из-за коронавируса его перенесли на 13 августа.

"Теперь выяснилось, что следствие по техническим причинам, скорее всего, сдвигает срок уже на ноябрь, - заявили в фонде. - Это значит, что слушания по существу начнутся в лучшем случае к новому году, то есть пройдет два года с момента возбуждения дела до дня, когда наши коллеги получат наконец возможность доказать свою невиновность. Все это время они остаются заложниками коммерческого спора".

Он добавил, что документы, которые бы позволили доказать невиновность фигурантов дела, к нему не приобщаются.

В июле Следственный комитет заново предъявил обвинение в окончательной редакции фигурантам дела Baring Vostok. По мнению защиты, перед тем, как передать дело в прокуратуру, следствие решило внести туда небольшие "технические" изменения.

По делу Baring Vostok проходят семь человек, шестерых из них задержали в середине февраля 2019 года и арестовали. Седьмого фигуранта, бывшего директора "Восточного" по инвестициям Александра Цакунова задержали в декабре и сразу же отправили под домашний арест.

Майкл Калви был переведен под домашний арест в апреле 2019 года. Партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и экс-гендиректора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова перевели под домашний арест только в феврале 2020 года.

Всех их обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный", частично подконтрольного инвестиционному фонду, путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК). Ни один из них вины не признает.

Изучать материалы дела они начали в декабре 2019 года.

Калви ранее заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком "Восточный" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.