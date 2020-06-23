Законопроекты об особом режиме для бизнеса в Арктике прошли второе чтение

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении пакет законопроектов о создании в Арктике особого режима работы компаний с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.

Законопроект о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне (№895550-7), корреспондирующие поправки в Налоговый кодекс (№895545-7) и отдельные законодательные акты (№89555-7) правительство внесло в палату в начале февраля 2020 года.

Основной законопроект определяет границу Арктической зоны, куда полностью входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также ряд городов (Архангельск, Северодвинск, Норильск) и муниципалитетов. Предполагается, что управляющая компания будет заключать с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и вести реестр резидентов Арктической зоны.

Резидентом Арктической зоны может быть ИП или компания, планирующая реализовать новый инвестиционный проект, либо если указанные в заявке на заключение соглашения виды предпринимательской деятельности являются для компании новыми, то есть не осуществлялись до даты направления заявки.

Инвестиционный проект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений в него не превышает 25% от общего объема вложений, предусмотренных бизнес-планом. Сюда не входят расходы на приобретение лицензий на пользование недрами. При этом объем капитальных вложений в проект не может быть менее 1 млн рублей.

При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на создание, либо модернизацию объектов недвижимости. При этом не учитываются: затраты на полученное имущество, которые ранее включались в объем капитальных вложений другими резидентами Арктической зоны; затраты на создание зданий, сооружений и иные подобные затраты, понесенные до даты включения индивидуального предпринимателя или юридического лица в реестр резидентов Арктической зоны.

В Арктике допускается любое не запрещенное зконом предпринимательство. Виды деятельности, которые не вправе осуществлять резиденты зоны, а также виды деятельности, при которых не будут применяться отдельные виды государственной поддержки, определит правительство.

Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Законопроект дает резидентам право на льготы по федеральным, региональным и местным налогам, а также ведение пониженных тарифы страховых взносов. Кроме этого, правительство сможет устанавливать иные меры поддержки резидентов Арктической зоны, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, а также предоставление субсидий на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов.

Предложенные поправки в Налоговый кодекс вводят нулевой НДС на работы (услуги) по ледокольной проводке морских судов в акватории Северного морского пути. Нулевой НДС при помещении товаров под процедуру свободной экономической зоны. Ставка по налогу на прибыль (в части перечисления в федеральный бюджет) обнуляется и применяется по аналогии с ТОР и портом Владивосток, при этом, если для других режимов льготный период составляет пять лет с года, в котором была получена прибыль, то для резидентов Арктической зоны льготный период составляет 10 лет.

Согласно налоговым поправкам, налогоплательщик, получивший статус резидента Арктической зоны, вправе уменьшить сумму налога, исчисленного при добыче таких полезных ископаемых, как товарные руды, горючие сланцы, черные, цветные и редкие металлы, различные виды неметаллического сырья, алмазы - то есть полный перечень полезных ископаемых, перечисленный в п.2 статьи 337 НК, за исключением угля и углеводородного сырья (нефть, газ).

Добыча при этом должна вестись на новых участках недр. "Под новым участком недр понимается участок недр, расположенный полностью в границах территории Арктической зоны РФ, на котором степень выработанности запасов конкретного полезного ископаемого меньше или равна значению 0,001 в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2021 г. либо запасы такого полезного ископаемого отсутствуют в государственном балансе запасов полезных ископаемых по состоянию на указанную дату", - говорится в документе.

Сумма налогового вычета определяется как величина фактически оплаченных налогоплательщиком в период с 1 января 2021 года по последнее число налогового периода (включительно) расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования.

Вычету подлежат расходы по договорам технологического присоединения с организациями, осуществляющими создание и эксплуатацию объектов. Объекты основных средств должны относиться к объектам дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур, необходимым для добычи полезного ископаемого, а также к производственным мощностям для дальнейшей переработки (обогащения, технологического передела) такого полезного ископаемого.

Сумма налогового вычета не может превышать 50% суммы налога, подлежащей уплате в налоговом периоде, в котором применяется налоговый вычет.

Объекты основных средств должны быть введены в эксплуатацию не ранее 1 января 2021 года. Налоговый вычет применяется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно.

В марте Дума приняла большой пакет поправок в Налоговый кодекс, который касался преференций для нефтегазовых проектов в Арктике. Для Ванкорского кластера "Роснефти" предоставляется вычет по НДПИ при условии инвестирования в инфраструктуру. Закон содержал льготы для новых проектов в сфере СПГ, распространял режим НДД на новые нефтегазовые провинции Арктики.