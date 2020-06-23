Всероссийскую перепись населения предложили провести в апреле 2021 года

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Всероссийскую перепись населения предложено провести в апреле 2021 года, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с проектом постановления о переносе сроков переписи. Сейчас проект находится на межведомственном согласовании.

По его словам, в соответствии с проектом постановления, которое рассылало Минэкономразвития (но по сути готовил Росстат), предлагается внести изменения в постановление правительства РФ от 7 декабря 2019 г. № 1608 "Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года" (в нем прописывались прежние сроки переписи с 1 по 31 октября 2020 г.) и ряд других распоряжений, направленные на перенос срока проведения переписи населения на апрель 2021 г.

В Росстате не стали комментировать свои предложения о новых сроках переписи, отметив, что решение будет принимать правительство.

По словам источника, сейчас с Минфином согласовывается вопрос о механизмах переноса бюджетного финансирования основных расходов на перепись с 2020 на 2021 год.

Согласно пояснительной записке, по его словам, затраты на проведение Всероссийской переписи населения с учетом сроков ее проведения составляют в 2020-2022 годах 29,06 млрд рублей, в том числе в 2020 году - 12,9 млрд рублей, в 2021 году - 15,2 млрд рублей, в 2022 году - 895 млн рублей.

Росстат в начале апреля из-за коронавируса предложил перенести проведение Всероссийской переписи населения с 2020 года на 2021 год.

Основной этап Всероссийской переписи населения по прежнему плану должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года, а для отдаленных и труднодоступных районов России перепись должна была начаться вообще 1 апреля, но коронавирус поставил крест на ее проведении в текущем году.

Всероссийскую перепись населения планируется провести с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность пройти ее самостоятельного на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты российского производства со специальным программным обеспечением. Также поучаствовать в переписи можно будет на стационарных участках, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Общий бюджет Всероссийской переписи населения оценивался ранее Росстатом в объеме около 33 млрд рублей - на все годы и мероприятия по подготовке, проведению, подсчету и опубликованию результатов переписи, в том числе половина всех расходов - это фонд оплаты труда переписчиков.