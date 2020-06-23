Поиск
Срочно
Путин предложил повысить ставку налога до 15% на годовой доход более 5 млн рублей

Всероссийскую перепись населения предложили провести в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения предложили провести в апреле 2021 года
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Всероссийскую перепись населения предложено провести в апреле 2021 года, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с проектом постановления о переносе сроков переписи. Сейчас проект находится на межведомственном согласовании.

По его словам, в соответствии с проектом постановления, которое рассылало Минэкономразвития (но по сути готовил Росстат), предлагается внести изменения в постановление правительства РФ от 7 декабря 2019 г. № 1608 "Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года" (в нем прописывались прежние сроки переписи с 1 по 31 октября 2020 г.) и ряд других распоряжений, направленные на перенос срока проведения переписи населения на апрель 2021 г.

В Росстате не стали комментировать свои предложения о новых сроках переписи, отметив, что решение будет принимать правительство.

По словам источника, сейчас с Минфином согласовывается вопрос о механизмах переноса бюджетного финансирования основных расходов на перепись с 2020 на 2021 год.

В РоссииДосрочный этап всероссийской переписи населения перенесли на неопределенный срокДосрочный этап всероссийской переписи населения перенесли на неопределенный срокЧитать подробнее

Согласно пояснительной записке, по его словам, затраты на проведение Всероссийской переписи населения с учетом сроков ее проведения составляют в 2020-2022 годах 29,06 млрд рублей, в том числе в 2020 году - 12,9 млрд рублей, в 2021 году - 15,2 млрд рублей, в 2022 году - 895 млн рублей.

Росстат в начале апреля из-за коронавируса предложил перенести проведение Всероссийской переписи населения с 2020 года на 2021 год.

Основной этап Всероссийской переписи населения по прежнему плану должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года, а для отдаленных и труднодоступных районов России перепись должна была начаться вообще 1 апреля, но коронавирус поставил крест на ее проведении в текущем году.

Всероссийскую перепись населения планируется провести с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность пройти ее самостоятельного на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты российского производства со специальным программным обеспечением. Также поучаствовать в переписи можно будет на стационарных участках, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Общий бюджет Всероссийской переписи населения оценивался ранее Росстатом в объеме около 33 млрд рублей - на все годы и мероприятия по подготовке, проведению, подсчету и опубликованию результатов переписи, в том числе половина всех расходов - это фонд оплаты труда переписчиков.

Россия

Новости по теме

Новости

Президент РФ предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет

Путин предложил распространить льготную ипотеку на жилье до 6 млн рублей

Путин предложил распространить льготную ипотеку на жилье до 6 млн рублей

В июле будет еще одна выплата в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Путин предложил ввести налог для богатых

Путин предложил ввести налог для богатых

Экологи сообщили, что более 60 нацпарков в РФ пострадают от закона об изменении их границ

Приговор в отношении Уилана вступит в законную силу 3 июля

Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС

Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС
ДТП с участием Михаила Ефремова

Федеральная палата адвокатов осудила поведение защитников Ефремова и потерпевших

В ООН заинтересовались сообщениями об аномальной жаре в российском городе

В ООН заинтересовались сообщениями об аномальной жаре в российском городе

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');