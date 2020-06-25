Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 25.06В России 613 994+7 113В мире 9 430 384+166 918

Росстат подтвердил планы провести Всероссийскую перепись населения в апреле 2021 года

Росстат подтвердил планы провести Всероссийскую перепись населения в апреле 2021 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Перепись отдельных категорий граждан, в том числе военных, полицейских, заключенных и россиян, находящихся в зарубежных командировках, планируется провести в марте-апреле 2021 года вместо сентября-октября 2020 года, говорится в проекте приказа Росстата, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Необходимость внесения изменений в порядок организации и проведения переписи отдельных категорий населения при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный приказом Росстата от 31 декабря 2020 г. № 832, обусловлена предполагаемым переносом срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, вызванным распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в пояснительной записке к документу.

Перепись отдельных категорий граждан начинается на месяц раньше основного этапа переписи. Таким образом, Росстат впервые официально признал, что основной этап Всероссийской переписи населения планируется провести в апреле 2021 года вместо октября 2020 года.

О том, что Всероссийскую перепись населения предложено провести в апреле 2021 года, ранее на этой неделе сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с проектом постановления о переносе сроков переписи. Сейчас проект находится на межведомственном согласовании. В Росстате тогда не стали комментировать свои предложения о новых сроках Всероссийской переписи, отметив, что решение будет принимать правительство.

Как сообщалось, Росстат в начале апреля из-за COVID-19 предложил перенести проведение переписи населения с 2020 года на 2021 год без уточнения конкретных сроков.

Основной этап Всероссийской переписи населения по прежнему плану должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года, а для отдаленных и труднодоступных районов России перепись должна была начаться вообще 1 апреля 2020 года, но коронавирус не позволил провести ее в текущем году.

Росстат

Новости по теме

Новости

Инвесторы подали иски на 51,5 млн руб. к Мосбирже из-за ситуации с фьючерсами WTI

Инвесторы подали иски на 51,5 млн руб. к Мосбирже из-за ситуации с фьючерсами WTI

В Калининграде наградили медалью участницу парада, потерявшую туфельку

Мосгоризбирком не жаловался в полицию на двойное голосование Павла Лобкова

Мосгоризбирком не жаловался в полицию на двойное голосование Павла Лобкова

Участник инцидента во время парада в Москве пройдет психиатрическую экспертизу

Участник инцидента во время парада в Москве пройдет психиатрическую экспертизу

Суд признал незаконным обыск в квартире екатеринбуржца, убитого при задержании

СКР обвинил журналиста Айдера Муждабаева в публичном оправдании терроризма

Россияне утроили расходы на турпоездки в июне

Изменение Конституции

Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

В Кремле отвергли обвинения Лукашенко во вмешательстве в выборы

Ученый заявил, что хранилища данных Большого адронного коллайдера близки к своему пределу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');