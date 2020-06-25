Росстат подтвердил планы провести Всероссийскую перепись населения в апреле 2021 года

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Перепись отдельных категорий граждан, в том числе военных, полицейских, заключенных и россиян, находящихся в зарубежных командировках, планируется провести в марте-апреле 2021 года вместо сентября-октября 2020 года, говорится в проекте приказа Росстата, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Необходимость внесения изменений в порядок организации и проведения переписи отдельных категорий населения при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный приказом Росстата от 31 декабря 2020 г. № 832, обусловлена предполагаемым переносом срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, вызванным распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в пояснительной записке к документу.

Перепись отдельных категорий граждан начинается на месяц раньше основного этапа переписи. Таким образом, Росстат впервые официально признал, что основной этап Всероссийской переписи населения планируется провести в апреле 2021 года вместо октября 2020 года.

О том, что Всероссийскую перепись населения предложено провести в апреле 2021 года, ранее на этой неделе сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с проектом постановления о переносе сроков переписи. Сейчас проект находится на межведомственном согласовании. В Росстате тогда не стали комментировать свои предложения о новых сроках Всероссийской переписи, отметив, что решение будет принимать правительство.

Как сообщалось, Росстат в начале апреля из-за COVID-19 предложил перенести проведение переписи населения с 2020 года на 2021 год без уточнения конкретных сроков.

Основной этап Всероссийской переписи населения по прежнему плану должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года, а для отдаленных и труднодоступных районов России перепись должна была начаться вообще 1 апреля 2020 года, но коронавирус не позволил провести ее в текущем году.