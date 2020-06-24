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Туроператора "Ника" исключили из федерального реестра

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Туроператор "Ника" исключен из единого федерального реестра туроператоров, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Ростуризма.

"Руководство ООО "Ника" приняло решение об уходе с рынка. Соответствующий приказ об исключении сведений из единого федерального реестра туроператоров опубликован на сайте Ростуризма. По предварительным данным, совокупного размера финансового обеспечения ответственности туроператора в размере 53 770 613 рублей будет достаточно для осуществления всех выплат клиентам", - сказали в пресс-службе.

Один из старейших туроператоров Санкт-Петербурга 22 июня объявил о прекращении деятельности из-за отказа страховой компании "Ингосстрах" продлить договор о предоставлении финансового обеспечения. В компании заявили о невозможности найти другого страховщика или воспользоваться другими формами гарантий.

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Туроператор "Ника" работал в сфере внутреннего и выездного туризма 27 лет, продавал круизы по рекам России и за рубеж, а также комбинированные экскурсионные туры.

По данным Российского союза туриндустрии, в общей сложности из-за остановки деятельности компании не получат оплаченные услуги 700 туристов. Ответственность туроператора застрахована на 50 млн рублей в компании "Ингосстрах", в фонд персональной ответственности перечислено 3 млн рублей.

Из-за остановки деятельности в сфере туризма в связи с пандемией коронавируса страховщики стали массово отказывать туроператорам в продлении договоров страхования ответственности.

Петербург Ника Ростуризм Коронавирус

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