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Туроператор "Ника" отозвал заявление о прекращении деятельности и возобновляет работу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Туроператор "Ника", 22 июня объявивший о прекращении деятельности, в четверг отозвал направленное в Ростуризм заявление и возобновляет работу, сообщает компания на своем сайте.

Как следует из информации на сайте Ростуризма, туроператор восстановлен в едином федеральном реестре, откуда 23 июня был исключен приказом ведомства.

Как сообщалось, один из старейших петербургских туроператоров "Ника" 22 июня объявил о прекращении деятельности. Причиной ухода, по заявлению руководства, стала не пандемия, а отказ компании "Ингосстрах" продлевать договор страхования ответственности перед туристами, истекавший 23 июня. Представители "Ники" заявили о невозможности найти другого страховщика или воспользоваться другими формами гарантий.

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"Ника" работала в сфере внутреннего и выездного туризма 27 лет, продавала круизы по рекам России и за рубеж, а также комбинированные экскурсионные туры. Туроператор имел обязательства по проданным турам перед 700 туристами. По расчетам его руководства, финансового обеспечения в размере более 53 млн рублей должно было хватить для выплат за отмененные туры.

"Абсолютно невероятная история" - РСТ о ситуации с "Никой"

Однако, как пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, после объявления об остановке деятельности выяснилось, что страховая компания будет возмещать туристам стоимость только тех туров, которые не состоятся после 22 июня.

"Отраслевой закон не предусматривает обстоятельства, когда бизнес туристических компаний останавливает государство и поездки отменяются не по вине туроператоров. Соответственно, туры с датами вылета до объявления об остановке финансовыми гарантиями не защищены. Туроператор в эти дни многократно проводил переговоры с Ростуризмом. Там настаивали, что компании с такой историей и огромным опытом не должны покидать рынок, убеждали сохранить деятельность, что подтвердит высокий уровень социальной ответственности руководства, тем более в такое сложное время", - рассказала Тюрина.

Она назвала эту историю "абсолютно невероятной". "Кроме того, как нам рассказал директор "Ники" Михаил Корнышев, компания получила большую поддержку от партнеров и, что было неожиданно, от туристов, которые выражали доверие и желание поддержать. В результате туроператор прислушался к рекомендации Ростуризма и отозвал заявление об остановке деятельности. В качестве финансовой гарантии теперь он будет использовать фонд персональной ответственности при ассоциации "Турпомощь", который был пополнен", - добавила пресс-секретарь РСТ.

Для работы в сфере выездного туризма туроператору необходимы договор страхования ответственности, банковская гарантия либо пополнение фонда персональной ответственности до 7% от стоимости проданного за прошлый год турпродукта. Чаще всего туроператоры используют страхование ответственности.

Как сообщалось, из-за остановки туризма в связи с пандемией коронавируса страховщики стали массово отказывать партнерам в продлении договоров страхования ответственности. "Ника" стала первым туроператором, который объявил об уходе с рынка по этой причине.

Ника Ростуризм РСТ Ирина Тюрина

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