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Первый туроператор в РФ прекратил работу из-за невозможности оформить фингарантии

Первый туроператор в РФ прекратил работу из-за невозможности оформить фингарантии
Фото: Reuters

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Петербургский туроператор "Ника" сообщил о прекращении деятельности с 22 июня, главной причиной стала не пандемия, а невозможность оформить финансовое обеспечение на новый срок, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Один из старейших петербургских туроператоров "Ника" сообщил о прекращении деятельности с 22 июня. Как сообщили нам в компании, она вынуждена уйти не из-за остановки бизнеса в период пандемии, а из-за отказа страховщика продлить договор страхования финансовой ответственности перед туристами", - сказала она.

"Туроператор предоставил документы в СК "Ингосстрах" еще в феврале, тот долго раздумывал, но в итоге отказал. Воспользоваться какой-либо другой формой финансового обеспечения также не удалось. Иными словами, "Ника" оказалась жертвой ситуации, сложившейся на туристическом рынке", - отметила пресс-секретарь РСТ. "Ника" стала первым туроператором, прекратившим деятельность из-за невозможности оформить фингарантии, добавила Тюрина.

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"Ника" занималась организацией круизов и сложных комбинированных туров на озеро Байкал, по Енисею и другим рекам Сибири, а также продавала круизы по рекам Европы, Африки, Америки. По информации РСТ, у компании есть обязательства по турам, перенесенным на вторую половину этого и следующий год, а также по турпакетам, проданным с глубиной до августа 2021 года.

"Очень обидно, что туроператор с таким интересным продуктом вынужден уходить с рынка. В общей сложности из-за ухода компании не получат оплаченные услуги 700 туристов, все они защищены действующими договорами страхования ответственности - на 50 млн рублей в "Ингосстрахе" и на 500 тыс. рублей в "Адвант-Страховании" (ныне "Пари"), в фонд персональной ответственности перечислено 3 млн рублей", - сказала Тюрина.

"Руководство "Ники уверено, что этих денег хватит, чтобы вернуть средства всем туристам. Туроператор обещает клиентам всяческое содействие в оформлении необходимых документов для получения страхового возмещения и выплат", - подчеркнула представитель РСТ.

Она добавила, что компания работала на рынке 27 лет и имела отличную репутацию у клиентов и партнеров. По ее словам, туроператор вел переговоры и с другими страховыми компаниями, рассматривал все возможные варианты, чтобы удержаться на рынке. Но страховщики предлагали фингарантии максимум на 10 млн рублей.

"Эта сумма не покрывала оборотов компании, а на 50 млн страховщики соглашались только при условии депозита всей суммы. При этом туроператор не успел сформировать фонд персональной ответственности - до 7% не хватает порядка 6 млн рублей", - добавила пресс-секретарь РСТ.

Проблема страхования финансовой ответственности туроператоров в РФ

По закону "Об основах туристской деятельности", помимо договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств перед туристами туроператоры могут использовать в качестве финансового обеспечения банковскую гарантию, а также сформировать фонд персональной ответственности (ФПО) в размере 7% от стоимости туров. В этом случае страховка или банковская гарантия не нужны. Однако практически все туроператоры выбирают заключение договора страхования ответственности.

Как сообщалось, проблема страхования финансовой ответственности туроператоров резко обострилась с момента фактической остановки туризма из-за пандемии коронавируса. Из-за высоких рисков туроператорского бизнеса большинство страховщиков отказались от этого вида страхования, который для них является добровольным.

Лишь несколько страховых компаний продолжают работать с туроператорами, но каждую заявку рассматривают в индивидуальном порядке. В марте Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разрешить кризисную ситуацию, в которой оказались многие туроператоры из-за массового отказа страховых компаний в страховании финансовой ответственности.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) в ответ заявили, что механизм страхования ответственности туроператоров перед туристами должен быть реформирован, так как в условиях пандемии коронавируса деятельность туроператоров фактически остановилась, а значит риск наступления страхового события по подобным договорам равен 100%.

Как считают в ВСС, это делает невозможным использование страховых механизмов для гарантирования выполнения туроператорами своих обязательств. Сами страховщики сочли обращение АТОР необоснованным давлением на их бизнес.

Тогда же в СК "Ингосстрах" "Интерфаксу" сообщили, что не отказывают туроператорам в пролонгации договоров ответственности, но "переговоры идут трудно".

Хроника коронавируса. Июнь.

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Петербург Ника РСТ Ирина Тюрина Коронавирус

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