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Путину предложили уравнять в правах детей погибших сотрудников всех силовых структур

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Председатель благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой уравнять в правах детей сотрудников всех силовых ведомств, погибших при защите Родины, а также урегулировать вопросы, связанные со статусом семей военнослужащих, погибших в первую и вторую чеченскую кампании.

На эти проблемы Большакова обратила внимание президента, выступая на церемонии награждения лауреатов госпремий, где ей была присвоена госпремия за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности.

"Хочу попросить вас, чтобы государство уделило еще большее внимание детям погибших защитников Отечества. Необходимо детям сотрудников всех силовых структур придать статус "Ребенок погибшего защитника Отечества". А то у нас получается так, что правительство уже много лет назад приняло решение по этим детям для одного ведомства и они имеют право поступать в вузы по льготам, право на летнее оздоровление, а по другим силовым ведомствам таких решений нет", - сказала она.

Большакова попросила президента "дать поручение правительству, чтобы они как-то это систематизировали и все такие дети были равны". Кроме того, по ее словам, "есть проблема семей защитников Отечества, погибших в первую и вторую чеченские кампании".

Парад Победы в Москве

"Даже между мамочками там начинается вражда: у тех одни льготы, у тех - другие. Это неправильно. Надо проанализировать и как-то уравнять эти льготы", - предложила Большакова.

Глава "Союза семей военнослужащих России" попросила президента о встрече, чтобы передать ему соответствующее обращение.

"У меня времени мало, я тяжело больна. И я хочу успеть в ближайшие год-два решить эти проблемы, тем более, что они больших финансовых затрат для государства не несут", - пояснила Большакова.

После этого Путин, перед тем, как Большакова вернулась на место, обменялся с лауреатом госпремии несколькими фразами.

В среду глава российского государства в рамках мероприятий в честь 75-й годовщины Победы вручает сразу пять госпремий РФ за 2019 год - за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за достижения в области гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.

В прошлые годы часть госпремий вручалась в День России, а часть - в другие, связанные с их тематикой даты. В этом году церемония награждения с 12 июня была перенесена на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Владимир Путин Союз семей военнослужащих России Мария Большакова

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