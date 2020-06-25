"АЛРОСА" приостановила работу рудника "Интернациональный" из-за COVID-19

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" приостановила работу рудника "Интернациональный" в Якутии из-за выявленных случаев заражения COVID-19 у сотрудников предприятия, сообщает пресс-служба компании.

Продолжат работу только службы, обеспечивающие "безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия", говорится в сообщении. "Предварительно срок остановки работ составит от 7 до 14 дней", - передает пресс-служба.

Весь выведенный в простой персонал рудника и подрядных организаций, по данным "АЛРОСА", "получит оплату согласно действующему трудовому законодательству".

Среди работников рудника были выявлены несколько заболевших коронавирусной инфекцией. Все они помещены в больницу в городе Мирный и проходят лечение, их состояние стабильное.

"Через неделю по результатам тестирования персонала рудника и подрядных организаций будет рассмотрен вариант возобновления работы персонала с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса", - отмечает пресс-служба.

По итогам I квартала "АЛРОСА" сообщала, в частности, о росте добычи алмазов на руднике "Интернациональный". В целом компания сезонно снизила добычу на 9% к предыдущему кварталу, до 8 млн карат, продажи - на 10% г/г.