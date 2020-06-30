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В Якутии произошел пожар на руднике "Интернациональный" "АЛРОСА"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В МЧС Якутии сообщили о пожаре на руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе. Это рудник компании "АЛРОСА".

Пандемия коронавируса

Там в горной выработке загорелась погрузочно-разгрузочная машина. В этот момент в руднике было 98 человек. Их начали выводить на поверхность.

Уровень газовоздушной смеси в норме, отметили в МЧС.

На месте происшествия работает 2 отделения "Якутского ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", в составе 15 человек и 2 единицы техники, также убыла оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.

25 июня "АЛРОСА" приостановила работу рудника "Интернациональный" из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции у сотрудников. Все заболевшие были помещены в больницу в Мирном, их состояние оценивают как стабильное. Компания планировала возобновить работу персонала с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса по результатам тестирования через неделю.

Якутия АЛРОСА коронавирус Интернациональный Мирнинский район

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