В Якутии произошел пожар на руднике "Интернациональный" "АЛРОСА"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В МЧС Якутии сообщили о пожаре на руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе. Это рудник компании "АЛРОСА".

Там в горной выработке загорелась погрузочно-разгрузочная машина. В этот момент в руднике было 98 человек. Их начали выводить на поверхность.

Уровень газовоздушной смеси в норме, отметили в МЧС.

На месте происшествия работает 2 отделения "Якутского ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", в составе 15 человек и 2 единицы техники, также убыла оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.

25 июня "АЛРОСА" приостановила работу рудника "Интернациональный" из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции у сотрудников. Все заболевшие были помещены в больницу в Мирном, их состояние оценивают как стабильное. Компания планировала возобновить работу персонала с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса по результатам тестирования через неделю.