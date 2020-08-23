Строители главного храма Вооруженных Сил России получили награды

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Более 600 человек, принявших участие в строительстве главного храма Вооруженных сил РФ, возведенного в честь Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке "Патриот", награждены государственными и ведомственными наградами, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на чествовании награжденных.

"Невероятно сложно говорить, когда здесь сидят люди, из которых каждый внес свою лепту в этот проект. Сложно, потому что каждому хочется сказать спасибо, каждому хочется пожать руку. Я попробую это сделать, насколько это у меня получится", - сказал глава Минобороны.

Он рассказал, что проектирование и строительство храма и галереи "Дорога памяти", а также работа в архивах в России и за рубежом заняли 538 дней.

"Нам хотелось, и, я думаю, у нас это получилось, чтобы здесь были фотографии и имена, если нет фотографий, всех без исключения участников Великой Отечественной войны на стороне Советского союза, на стороне России", - отметил министр и напомнил, что "Галерея памяти" содержит 33 млн имен и фотографий.

Глава военного ведомства отметил "огромный труд большого количества волонтеров", художественного и технического советов и строителей. По словам министра, были дни, когда на площадке работали до 8 тыс. строителей.

"И хотел бы сказать слова благодарности нашим художникам, которые вложили в это всю душу, свой талант, и сегодня я могу сказать, что у нас все получилось. Я хочу сказать слова благодарности архитекторам. Я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто вложил сюда хотя бы рубль. Их много, их десятки тысяч", - продолжил Шойгу.

Он поблагодарил компании, которые бесплатно привозили кирпич, бронзу, алюминий, обеспечивали бесплатно стройплощадку кранами. Отдельную благодарность министр обороны выразил военным атташе, которым удалось собрать землю со всех воинских могил и захоронений по всему миру.

"Поэтому он, действительно, народный. И всем вам слова благодарности и от меня, и от тех, кто приходит сюда", - заключил министр.

Главный военный храм России должен был открыться в мае, к 75-летию Победы, однако церемонию тогда отложили из-за пандемии коронавируса. Открытие музейно-храмового комплекса состоялось 22 июня с участием президента России Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Спустя два дня главный храм ВС России открыли для посетителей.