Авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав ВМФ после ремонта в 2022 году

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав Военно-морского флота РФ после ремонта в 2022 году, работы на корабле ведутся полным ходом, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Я готов еще раз подтвердить, что у нас планы сдачи никуда не сдвигаются и не меняются - в 2022 году авианосец войдет снова в состав Военно-морского флота", - сказал Рахманов в эфире радио "Говорит Москва".

Он отметил, что ремонт приостанавливали только после пожара, произошедшего на корабле в декабре 2019 года. По его словам, смена подрядчика строительства сухого дока для ремонта корабля также не повлияет на сроки его сдачи.

Рахманов также пояснил, что проблема с выделением черного дыма из трубы авианосца в результате ремонта будет полностью устранена. "С учетом того, что замене подлежат все котлы, которые установлены на авианосце, больше черного дыма не будет. На самом деле была техническая проблема с регулированием подачи топлива, на тот момент на это не обратили внимание. На данный момент проблема полностью решена", - сообщил Рахманов.

12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, возгорание возникло в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14.

Как сообщал Рахманов "Интерфаксу" 3 апреля, пожар нанес единственному российскому авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.