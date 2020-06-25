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Авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав ВМФ после ремонта в 2022 году

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав Военно-морского флота РФ после ремонта в 2022 году, работы на корабле ведутся полным ходом, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

"Я готов еще раз подтвердить, что у нас планы сдачи никуда не сдвигаются и не меняются - в 2022 году авианосец войдет снова в состав Военно-морского флота", - сказал Рахманов в эфире радио "Говорит Москва".

Он отметил, что ремонт приостанавливали только после пожара, произошедшего на корабле в декабре 2019 года. По его словам, смена подрядчика строительства сухого дока для ремонта корабля также не повлияет на сроки его сдачи.

Рахманов также пояснил, что проблема с выделением черного дыма из трубы авианосца в результате ремонта будет полностью устранена. "С учетом того, что замене подлежат все котлы, которые установлены на авианосце, больше черного дыма не будет. На самом деле была техническая проблема с регулированием подачи топлива, на тот момент на это не обратили внимание. На данный момент проблема полностью решена", - сообщил Рахманов.

12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, возгорание возникло в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14.

Как сообщал Рахманов "Интерфаксу" 3 апреля, пожар нанес единственному российскому авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

"Адмирал Кузнецов"

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Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Севастополь, 1991 год.Самолет Су-27К после учебных полетов на палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". 1994 год.Крейсер после планового ремонта на судоремонтном заводе "Севморпуть". Мурманск, 1999 год. Авианосец в плавучем доке судоремонтного завода во время специальных учений по тыловому и техническому обеспечению сил флота России. Мурманская область, 2006 год."Адмирал Кузнецов" в плавучем доке ПД-50 судоремонтного завода в Росляково. Мурманская область, август 2010 года.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время военно-морского парада в День ВМФ России. Мурманская область, 2014 год.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с истребителями Су-33 на территории судоремонтного завода перед испытаниями обновленной авиагруппы. Североморск, 2016 год."Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе перед летним морским походом. Мурманск, 2016 год.Дальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ к берегам СирииДальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ к берегам Сирии. Военнослужащие играют в хоккей на роликовых коньках на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 2017 год.Истребители Су-33 (на первом плане) и МиГ-29К (на дальнем плане) на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 2017 год.Утренняя гимнастика экипажа в ангаре тяжелого авианесущнго крейсера "Адмирал Кузнецов" во время стоянки корабля в пункте постоянного базирования. Мурманск, 2018 год.
Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Севастополь, 1991 год.
Адмирал Кузнецов

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