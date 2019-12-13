Спасатели нашли тело второго погибшего офицера на "Адмирале Кузнецове"

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Офицер Северного флота обнаружен погибшим после тушения пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", сообщили в пресс-службе СФ.

"Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля", - заявили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что "офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия".

О том, что спасатели обнаружили тело второго погибшего от пожара ранее сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "На второй палубе найдено тело. Личность погибшего еще не установлена", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, при ликвидации пожара погиб офицер службы живучести корабля, шел поиск еще одного офицера.

Кроме того, как сообщали в пресс-службе Северного флота, при тушении пожара на авианосце продуктами горения отравились 10 военных, им оказана медпомощь.

В четверг, 12 декабря, утром на авианосце "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. Его тушили сутки. Пожар возник во время сварочных работ.

Расследовать причины пожара на авианосце будет межведомственная комиссия. В ее работе примет участие ОСК,

По факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Предполагаемая причина пожара

Причиной пожара мог стать человеческий фактор, сообщил "Интерфаксу" накануне глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание. Демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости, или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были. Человеческий фактор", - сказал Рахманов.

По данным газеты "Коммерсантъ", причиной пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов", "по словам специалистов, стало попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь - от нее уже огонь перекинулся на электрокабели".

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. ОСК обещала вернуть авианосец в состав Северного флота в 2022 году.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода (Николаев) в 1982 году, спущен на воду в 1987 году. Ранее носил названия "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка и спуск на воду), "Леонид Брежнев" (достройка), "Тбилиси" (испытания). В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова.

Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.