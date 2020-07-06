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Главнокомандующий ВМФ назвал количество кораблей в Мировом океане

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В дальней морской зоне постоянно находится от 60 до 100 кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ разных классов, выполняя задачи присутствия в Мировом океане, сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

"Отмечу, ежедневно боевые корабли ВМФ России в составе отрядов, группировок выполняют задачи в дальней морской и океанской зонах, достойно демонстрируя Андреевский флаг. В зависимости от объема поставленных задач, функцию военно-морского присутствия в Мировом океане выполняет от 60 до 100 кораблей и судов различных классов", - сказал Евменов в интервью, которое публикует в понедельник газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

По словам главнокомандующего, присутствие российских военных кораблей в мировом океане не обусловлено борьбой за престиж, а является объективной необходимостью.

"Это не гонка за показателями и не бряцание оружием. Это необходимость, продиктованная временем и направленная на гарантированное обеспечение безопасности нашего государства, которое имеет самую большую протяженность морских границ", - отметил Евменов.

В связи с этим Евменов заявил, что командование держит курс на оснащение флота кораблями, чьи характеристики позволят усилят группировку надводных кораблей в дальней морской зоне.

"Сделана ставка на оснащение надводной составляющей ВМФ России фрегатами нового поколения проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". В настоящее время второй фрегат этого проекта "Адмирал Касатонов" завершает испытания и в июле будет принят в состав ВМФ", - сказал Евменов.

Он отметил, что Северный флот, куда в текущем году поступит "Адмирал Касатонов", будет и далее пополняться фрегатами проекта 22350 и их модификациями. По его данным, всего в состав ВМФ в 2020 году будут приняты около 40 кораблей и судов различных классов.

"В ближнесрочной перспективе для ВМФ строится серия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей-А", что существенно усилит потенциал нашей подводной стратегической составляющей", - сообщил главком.

ВМФ Мировой океан Николай Евменов

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