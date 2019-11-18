"Роскосмос" заказал производство двух дополнительных кораблей "Союз"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила от "Роскосмоса" заказ на производство двух дополнительных транспортных пилотируемых кораблей "Союз", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы сейчас заказали два новых корабля. Производственная программа РКК "Энергия" такова, что они могут делать четыре корабля в год, но нам потребуется еще увеличить загрузку предприятия до пяти кораблей в год. Нам нужны корабли под коммерческие запуски для туристов по линии компании Space Adventures, есть и другие заявки", - сказал Рогозин в понедельник журналистам.

Он не уточнил, о каких дополнительных заявках идет речь, однако ранее сообщал, что дал команду выделить средства для производства двух "Союзов" после просьбы НАСА предоставить места для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. "Я дал... команду на выделение дополнительных средств на производство двух кораблей", - сказал Рогозин представителям СМИ 31 октября.

По его словам, глава НАСА обратился с просьбой предоставить дополнительные места для астронавтов в связи с задержкой ввода в строй новых американских кораблей.

Рогозин также сообщил, что места для доставки американских астронавтов на МКС в 2020-2021 годах предоставят за счет урезания российских экипажей "Союзов". "Мы постараемся помочь американским коллегам, ужать наши экипажи. Нам придется чем-то жертвовать", - сказал глава Роскосмоса.

Он пояснил, что очередной перенос начала полетов американских пилотируемых кораблей к МКС связан с необходимостью перепроверки всех решений, связанных с системой аварийного спасения экипажей. Глава Роскосмоса также отметил, что из-за сокращения российских экипажей придётся сократить программу экспериментов на МКС.

В настоящее время Россия является монополистом в доставке экипажей на МКС после закрытия в 2011 году американской программы Space Shuttle. Компании SpaceX и Boeing на протяжении нескольких лет пытаются создать свои пилотируемые корабли, однако сроки начала их полетов с экипажами неоднократно срывались. Новые сроки, называемые американцами, - середина 2020 года. При этом у НАСА есть место для астронавта лишь в российском "Союзе", который полетит на МКС весной 2020 года.

"Роскосмос" запланировал на 2020 год два пилотируемых полета - весной и осенью. При этом второй должен стать впервые в истории МКС полетом полностью российского экипажа "Союза". Россия заинтересована в увеличении численности своего экипажа, так как космонавты должны будут успеть к концу 2020 года подготовить МКС к приему в состав российского сегмента многофункционального лабораторного модуля.