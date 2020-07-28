ЦБ допустил повторение ситуации с отрицательными ценами на срочном рынке "Мосбиржи"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Банке России заявили, что ситуация с отрицательными ценами может повториться с некоторыми контрактами, которые торгуются на срочном рынке "Московской биржи". Регулятор сослался и на аналогичное мнение американской Комиссии по срочным торговым сделкам (CFTC).

Мировая практика использования инструментов срочного рынка демонстрирует наличие повышенного уровня рисков для инвесторов, в первую очередь связанных с самой природой данных контрактов, а также исторической волатильностью таких инструментов и непредсказуемостью появления рыночных аномалий, способных оказать влияние на ход организованных торгов, предупредил ЦБ. В условиях пандемии эта специфика особенно ярко проявилась в ходе торгов товарными деривативами, в том числе в связи с особенностями расчетов по ним и существенным падением спроса.

Проанализировав ситуацию с отрицательными ценами на фьючерсы на нефть Light Sweet Crude Оil, ЦБ выработал ряд предложений для минимизации аналогичных рисков, и направил их "Мосбирже" для обсуждения с участниками торгов.

Предложения ЦБ

Регулятор предложил бирже более подробно раскрывать участникам рынка информацию о рисках, которые несут в себе торгуемые инструменты, в частности, фьючерсы и опционы, а также информации о том, как используются риск-параметры торгуемых инструментов и механизмы приостановки торгов, в доступном, понятном для большинства инвесторов виде.

ЦБ также предложил обеспечить мониторинг информации о контрактах с внешним ценообразованием, обращающихся на "Мосбирже", и доводить эту информацию до участников торгов.

Еще регулятор предлагает бирже определить плюсы и минусы расхождения времени проведения организованных торгов с иностранными площадками в отношении инструментов, базисным активом по которым выступают инструменты (индикаторы), торгующиеся на иностранной бирже, для последующего обсуждения с Банком России и выработки решения по времени торгов.

Среди предложений ЦБ есть также проработка вопросов стандартизации и регламентации принципов изменения риск-параметров инструментов и принципов принятия особых решений в случае чрезвычайных ситуаций, а также подготовка и раскрытие списка инструментов, цены которых потенциально могут уйти в отрицательную зону.

"Дополнительно Банк России ожидает от профессионального сообщества детальной проработки вопроса возможности предоставления услуг, связанных с приобретением производных финансовых инструментов на срочном рынке, только тем инвесторам (клиентам), которые понимают и осознают все присущие срочному рынку риски, или принятия мер, направленных на обеспечение возможности ограничения убытков клиентов", - говорится в сообщении.

Отрицательные цены на нефтяные фьючерсы

Вечером 20 апреля цена торгуемого на "Мосбирже" фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля 2020 года опустилась до нижней границы ценового коридора - $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможность совершать сделки с ним по ценам, более низким, чем указанная нижняя граница.

При этом на бирже NYMEX торги фьючерсным контрактом на нефть, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта на NYMEX доходила до минус $40,32.

"Московская биржа" решила приостановить торги этими фьючерсами, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX". Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в середине мая направила в адрес "Московской биржи" письмо с просьбой рассмотреть вопрос о возможности участия биржи в реструктуризации убытков клиентов при торгах фьючерсами. Представитель "Московской биржи" на вопрос "Интерфакса" о том, прорабатывается ли вопрос компенсации потерь клиентам, ответил, что биржа "не видит для этого оснований".

Банк России сообщил, что провел анализ ситуации и на основе положений внутренних документов компаний группы "Московская биржа", предоставленных ими пояснений, не усматривает в действиях биржи нарушений требований законодательства об организованных торгах, нормативных актов Банка России, а также собственных внутренних документов группы.