В очередной Всероссийской переписи появятся новые вопросы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новые вопрос о языках, образовании, работе добавлены в переписные листы Всероссийской переписи населения, стартовавшей в четверг в труднодоступных районах РФ.

"Переписные листы мы постоянно модернизируем. В этом году мы задали вопрос не только о том, какими языками вы владеете, но и какие языки используете в повседневной жизни", - сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов в четверг на пресс-конференции во Владивостоке. Эта информация, по его словам, позволит оценить, как развиваются малочисленные народы, поможет в сохранении их культуры.

Также добавлен блок вопросов, который касается трудовой миграции.

"Население за последние 10 лет гораздо более мобильным, появились новые формы занятости. С помощью дополнительных вопросов пытаемся оценить, как население добирается до работы", - сказал он.

Эти данные помогут оценить реальные трудовые ресурсы в различных регионах, потребность в социальной, транспортной инфраструктуре, отметил Смелов.

По его словам, изменены формулировки вопросов об образовании, они стали более понятными и доступными.

Еще одним новшеством стало использование планшетов, с которыми будут приходить переписчики. Однако из-за суровых климатических условий в ряде регионов РФ полностью отказаться от переписных листов не удастся.

"Планшеты у нас надежные, хорошие, но не выдерживают температуры ниже минус 40. В нашей стране есть регионы, где в апреле холоднее, поэтому туда переписчики поедут с (бумажными - ИФ) переписными листами", - сказал Смелов.

Ознакомиться с итогами Всероссийской переписи, которые планируется подвести не позже конца 2022 года, сможет любой желающий на специальной интерактивной платформе, отметил Смелов.

Он добавил, что опросы показывают положительное отношение россиян ко Всероссийской переписи населения, планируется, что в переписи поучаствуют не менее 95% жителей.

Смелов не исключил, что следующая Всероссийская перепись может пройти полностью в цифровом формате.

"Нас интересует, насколько активно люди будут пользоваться порталом госуслуг. Конечно, в дальнейшем будем пытаться перевести следующую перепись в новом формате. Если мы будем видеть, что общество готово отказаться от личного общения, у него повышенная ответственность смогут заполнять все самостоятельно, тогда мы бы перешли полностью на сбор данных через интернет", - сказал Смелов.

В начале июля правительство РФ перенесло проведение Всероссийской переписи населения с октября 2020 года на апрель 2021 года. Главным нововведением станет использование цифровых технологий и возможность самостоятельного прохождения переписи на портале госуслуг.

В труднодоступных районах РФ перепись стартовала 1 октября 2020 года.