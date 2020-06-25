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Архангельские власти заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Власти Архангельской области отмечают дефицит медработников для лечения пациентов с коронавирусом.

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"Нам не хватает специалистов сейчас. Уже два месяца прошло, люди работают в достаточно большом напряжении. Плюс в ноябре формировался график отпусков, есть ожидание закономерное у людей отпусков, но, тем не менее, работа продолжается в достаточно большом напряжении, несмотря на летний период времени", - сказал министр здравоохранения региона Антон Карпунов на брифинге в четверг.

В свою очередь главный врач Первой городской клинической больницы имени Волосевич Сергей Красильников отметил, что нехватка специалистов обусловлена двухнедельным карантином для медиков, а также заболеваемостью коронавирусом среди них.

"Люди заболевшие лечатся амбулаторно, в стационарах. Персонал мы теряем, к сожалению, ввиду объективных причин, но, тем не менее, стараемся мобилизовать все силы. То есть отпуска переносятся, люди с пониманием к этому относятся", - сказал Красильников.

По данным регионального оперштаба, по состоянию на 25 июня общее число заболевших коронавирусом в Архангельской области составило 5 107 человек.

Архангельская область коронавирус

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