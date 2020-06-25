В России зарегистрированы 7 113 новых случаев COVID-19

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - За сутки в РФ зарегистрированы 7 113 заболевших коронавирусом, при этом с уменьшением количества выявляемых случаев снижается и количество бессимптомных (32%), сообщает оперативный штаб.

Всего в РФ зарегистрировано 613 994 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста - в Чукотском, Ненецком АО, Севастополе (по 0%), Москве (0,4%), Чечне (0,5%).

25 мая, когда количество выявленных случаев составляло 8,9 тыс., количество бессимптомных составляло 41%. 7 мая, когда было 11,2 тыс. заболевших, количество бессимптомных составляло 48,7%.

Число новых случаев по России также продолжает снижаться: в среду их было 7 176, во вторник - 7,4 тыс., в понедельник - 7,6 тыс., в воскресенье - 7,7 тыс.

За сутки зафиксированы 92 летальных исхода, общее число умерших достигло 8 605. Выздоровели 6 342 человека, всего вылечившихся уже 375 164.

Ситуация в регионах

В Москве зафиксированы 885 новых случаев COVID-19, умерли 12 пациентов, выздоровели 926 человек.

Еще 467 заболевших за сутки - в Московской области, 319 - в Ханты-Мансийском АО, 221 - в Санкт-Петербурге, 217 - в Нижегородской области, 209 - в Иркутской области, 196 - в Воронежской области, 192 - в Свердловской области, 174 - в Челябинской области, 156 - в Ямало-Ненецком АО, 153 - в Красноярском крае, 140 - в Тыве, 124 - в Ростовской области, 117 - в Архангельской области, 110 - в Саратовской области, 109 - в Ульяновской области, 102 - в Новосибирской области, 101 - в Волгоградской области. Еще в 64 регионах выявлено меньше 100 новых случаев заболевания.