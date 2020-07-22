Мишустин заявил, что COVID-19 выявил проблемные последствия оптимизации здравоохранения

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия справляется с коронавирусом успешнее, чем США и многие другие страны, но эпидемия в том числе показала проблемы, возникшие "при оптимизации здравоохранения", заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в России число заболевших на тысячу человек в два раза меньше, чем в США и Бразилии. В России, по официальным данным, заразились коронавирусом 789 190 человек, 12 745 заболевших умерли.

Премьер отметил, что каждая из этих смертей - трагедия и выразил соболезнования всем родным и близким жертв новой инфекции.

По его словам, несмотря на успешную работу, расслабляться нельзя, пока не появится надежное лекарство от COVID-19.

"По двум вакцинам уже подводятся результаты клинических исследований. Убежден, что наши разработки будут востребованы в России и во всём мире", - сказал премьер депутатам.

По его словам, эпидемия показала, с одной стороны, что российское здравоохранение может мобилизоваться перед любой угрозой, но выявила и проблемы, над которым следует работать.

В частности, с распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено, отметил Мишустин. Для его модернизации дополнительно будет выделено почти 500 млрд рублей на пять лет, пообещал он.

"При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, ФАПов. Но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения", - сказал он.

Также правительство уделит внимание развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб.

"Всю инфраструктуру, построенную для борьбы с коронавирусом, закупленное для этого оборудование в дальнейшем будем использовать для помощи пациентам с другими заболеваниями", - подчеркнул Мишустин.