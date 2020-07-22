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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
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Мишустин заявил, что COVID-19 выявил проблемные последствия оптимизации здравоохранения

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия справляется с коронавирусом успешнее, чем США и многие другие страны, но эпидемия в том числе показала проблемы, возникшие "при оптимизации здравоохранения", заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

Пандемия коронавируса

Он напомнил, что в России число заболевших на тысячу человек в два раза меньше, чем в США и Бразилии. В России, по официальным данным, заразились коронавирусом 789 190 человек, 12 745 заболевших умерли.

Премьер отметил, что каждая из этих смертей - трагедия и выразил соболезнования всем родным и близким жертв новой инфекции.

По его словам, несмотря на успешную работу, расслабляться нельзя, пока не появится надежное лекарство от COVID-19.

"По двум вакцинам уже подводятся результаты клинических исследований. Убежден, что наши разработки будут востребованы в России и во всём мире", - сказал премьер депутатам.

По его словам, эпидемия показала, с одной стороны, что российское здравоохранение может мобилизоваться перед любой угрозой, но выявила и проблемы, над которым следует работать.

В частности, с распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено, отметил Мишустин. Для его модернизации дополнительно будет выделено почти 500 млрд рублей на пять лет, пообещал он.

"При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, ФАПов. Но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения", - сказал он.

Также правительство уделит внимание развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб.

"Всю инфраструктуру, построенную для борьбы с коронавирусом, закупленное для этого оборудование в дальнейшем будем использовать для помощи пациентам с другими заболеваниями", - подчеркнул Мишустин.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Михаил Мишустин Госдума правительство коронавирус США Бразилия

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