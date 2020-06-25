Арест экс-главы Пятигорска продлен на три месяца

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пятигорский городской суд продлил арест бывшему главе Пятигорска Льву Травневу, которому инкриминируют превышение должностных полномочий, сообщили агентству "Интерфаксу" в суде.

"По решению суда мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 24 сентября", - сказал собеседник агентства.

В конце апреля врио главы Пятигорска Травнев покинул свой пост и ушел на длительный больничный "из-за ухудшения здоровья". Спустя несколько дней чиновник был арестован, поскольку в отношении было возбуждено дело о превышении полномочий. В середине июня против Травнева было возбуждено второе уголовное дело по той же статье.