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Начальник колонии и адвокат в Орловской области заподозрены во взяточничестве

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело против адвоката Орловской коллегии адвокатов и начальника колонии-поселения №3 по подозрению во взяточничестве, сообщает в четверг СУ СКР по региону.

По версии следствия, 25 июня текущего года начальник колонии, находясь при исполнении должностных обязанностей, получил 150 тыс. руб. от адвоката одного из осужденных за непривлечение последнего к ответственности за использование мобильного телефона в колонии, а также за оказание содействия в условно-досрочном освобождении.

Преступление выявлено при содействии сотрудников УФСБ и УФСИН.

Против начальника колонии и адвоката возбуждено дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Орловская область

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