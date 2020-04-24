На замначальника мордовского УФСИН возбудили дело за кражу шахмат и взятку

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении одного из заместителей начальника УФСИН по Мордовии, подозреваемого в коррупции, сообщает республиканское СУ СКР.

По версии следствия, фигурант дела, обманув руководителя одной из исправительных колоний, похитил изготовленные в ИК деревянные шахматы и нарды стоимостью более 200 тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что, помимо этого, подозреваемый, угрожая дисциплинарными взысканиями, потребовал от сотрудников другой исправительной колонии "передать ему взятку в виде пиломатериалов, деревянных конструкций и металлических изделий на сумму не менее 60 тысяч рублей".

22 апреля он был задержан сотрудниками ФСБ совместно с работниками собственной безопасности регионального УФСИН. В отношении него возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ и пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ (мошенничество, получение взятки).

Решается вопрос об аресте подозреваемого.