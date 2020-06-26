Ученые обнаружили изменение в периодах "цветения" фитопланктона в Байкале

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения РАН (ЛИН СО РАН, Иркутск) открыли экспедиционный сезон и провели мониторинг фитопланктона в мелководных зонах озера Байкал, обнаружив изменения в периодах его "цветения", сообщает пресс-служба Иркутского научного центра СО РАН.

Это наблюдение проводится ежегодно в рамках кругобайкальской экспедиции на борту научно-исследовательского судна "Академик Коптюг" - ученые берут пробы на глубине 20-50 метров.

"После схода ледового покрова в Байкале происходит "первая вспышка" биологической продуктивности. Мы не можем отказаться от этого мониторинга - важно знать, какая происходит динамика в озере", - приводит пресс-служба слова директора института, доктора геолого-минералогических наук Андрея Федотова.

"Удивительно, что год назад картина "цветения" была другая. В это время в южном и среднем Байкале пик "цветения" уже завершился, вода была чистая, а северный начинал "цвести" - в этом году север еще не "цветет", а юг еще "цветет". Это кажется странным - этой весной лед на Байкале сошел гораздо раньше, вода прогрелась раньше, и "цветение" должно начаться и завершиться тоже раньше", - отметил Федотов.

Это изменение сотрудникам института предстоит изучить более подробно.

Кроме того, ученые на научно-исследовательском судне "Г.Ю. Верещагин" провели гидроакустическую съемку популяции байкальского омуля напротив дельты реки Селенга.

"Именно здесь наиболее продуктивный район для исследования изменений в численности омуля, в начале июня на глубине 50-400 метров находится значительная часть его популяции. Метод гидроакустики для подсчета рыбы сотрудники ЛИН СО РАН начали тестировать еще в 90-х годах", - говорится в сообщении.

Далее лимнологи совместно с учеными Байкальского госуниверситета займутся разработкой математических моделей для точного определения количества эндемика. Планируется, что гидроакустический контроль за популяцией омуля войдет в ежегодный мониторинг Лимнологического института.

Из-за коронавируса в этом году не состоятся экспедиции с зарубежными учеными и Плавучим университетом "Class@Baikal".

"Но сотрудники Лимнологического института СО РАН намерены выполнить все исследования, запланированные государственным заданием. В ближайшее время научный флот ЛИН СО РАН отправится исследовать газогидраты и влияние антропогенной нагрузки на экосистему озера", - отмечено в сообщении.