Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:15Заразились
на 25.06В России 613 994+7 113В мире 9 609 829+179 313

Ученые обнаружили изменение в периодах "цветения" фитопланктона в Байкале

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения РАН (ЛИН СО РАН, Иркутск) открыли экспедиционный сезон и провели мониторинг фитопланктона в мелководных зонах озера Байкал, обнаружив изменения в периодах его "цветения", сообщает пресс-служба Иркутского научного центра СО РАН.

Это наблюдение проводится ежегодно в рамках кругобайкальской экспедиции на борту научно-исследовательского судна "Академик Коптюг" - ученые берут пробы на глубине 20-50 метров.

"После схода ледового покрова в Байкале происходит "первая вспышка" биологической продуктивности. Мы не можем отказаться от этого мониторинга - важно знать, какая происходит динамика в озере", - приводит пресс-служба слова директора института, доктора геолого-минералогических наук Андрея Федотова.

В РоссииУченые отвергли гипотезу о чужеродности Байкалу водоросли спирогираЧитать подробнее

"Удивительно, что год назад картина "цветения" была другая. В это время в южном и среднем Байкале пик "цветения" уже завершился, вода была чистая, а северный начинал "цвести" - в этом году север еще не "цветет", а юг еще "цветет". Это кажется странным - этой весной лед на Байкале сошел гораздо раньше, вода прогрелась раньше, и "цветение" должно начаться и завершиться тоже раньше", - отметил Федотов.

Это изменение сотрудникам института предстоит изучить более подробно.

Кроме того, ученые на научно-исследовательском судне "Г.Ю. Верещагин" провели гидроакустическую съемку популяции байкальского омуля напротив дельты реки Селенга.

"Именно здесь наиболее продуктивный район для исследования изменений в численности омуля, в начале июня на глубине 50-400 метров находится значительная часть его популяции. Метод гидроакустики для подсчета рыбы сотрудники ЛИН СО РАН начали тестировать еще в 90-х годах", - говорится в сообщении.

Далее лимнологи совместно с учеными Байкальского госуниверситета займутся разработкой математических моделей для точного определения количества эндемика. Планируется, что гидроакустический контроль за популяцией омуля войдет в ежегодный мониторинг Лимнологического института.

Из-за коронавируса в этом году не состоятся экспедиции с зарубежными учеными и Плавучим университетом "Class@Baikal".

"Но сотрудники Лимнологического института СО РАН намерены выполнить все исследования, запланированные государственным заданием. В ближайшее время научный флот ЛИН СО РАН отправится исследовать газогидраты и влияние антропогенной нагрузки на экосистему озера", - отмечено в сообщении.

Байкал

Новости по теме

Новости

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

Примаковские чтения: США в воронке кризисов

Примаковские чтения: США в воронке кризисов

Туроператор "Ника" отозвал заявление о прекращении деятельности и возобновляет работу

Площадь лесных пожаров на удаленных территориях в РФ достигла 1 млн га

Две крупные базы пользовательских данных оказались в открытом доступе

Две крупные базы пользовательских данных оказались в открытом доступе

Минздрав одобрил препарат от коронавируса "Арепливир"

Что произошло за день: четверг, 25 июня

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Архангельские власти заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом

Архангельские власти заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом

Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');