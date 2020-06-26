Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Центральный избирательный комитет РФ сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.

"Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDoS-атака", - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Зампред ЦИКа Николай Булаев во время заседания Информационного центра ЦИК по общероссийскому голосованию также сообщил, что ему пришло сообщение об атаке.

"У меня пришло сообщение, откуда-то, пока не проверено, что у нас на сайт идет DDoS-атака, 240 тыс. запросов в секунду, но мы не испытываем проблем. Если она идет вообще. Но пришло сообщение, что ребята, берегитесь, 240 тыс. запросов в секунду обрушат вас. У нас все нормально", - отметил он.