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Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Центральный избирательный комитет РФ сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.

"Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDoS-атака", - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Зампред ЦИКа Николай Булаев во время заседания Информационного центра ЦИК по общероссийскому голосованию также сообщил, что ему пришло сообщение об атаке.

"У меня пришло сообщение, откуда-то, пока не проверено, что у нас на сайт идет DDoS-атака, 240 тыс. запросов в секунду, но мы не испытываем проблем. Если она идет вообще. Но пришло сообщение, что ребята, берегитесь, 240 тыс. запросов в секунду обрушат вас. У нас все нормально", - отметил он.

ЦИК РФ

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