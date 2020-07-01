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На сайт ЦИК РФ были совершены две хакерские атаки

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На сайт Центризбиркома РФ в ходе подготовки ко дню голосования по поправкам в Конституцию были совершены две компьютерные атаки, они производились из-за рубежа сообщил руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК России Михаил Попов.

По его словам, это был "этап разведки и непосредственно атака на захват управления сайта". Они были успешно отражены, заверил Попов.

Также он сообщил, что "в подготовительный период было локализовано 300 случаев попыток внедрения вирусов в систему". При этом, по мнению Попова, это было не целенаправленно, вирус попадал в систему с зараженных носителей от пользователей. По каждому случаю будет проводиться разбор.

26 июня ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.

ЦИК Центризбирком Конституция

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