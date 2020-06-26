Эксперт допустил, что мясо оленей на Таймыре может быть отравлено из-за аварии в Норильске

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Северные олени, пасущиеся в районе разлива топлива под Норильском, могут быть отравлены нефтепродуктами, а местное население рискует употребить в пищу зараженную оленину. Об этом сообщил во время видеоконференции в Минприроды России директор Центральносибирского заповедника Павел Кочкарев.

Встреча в ведомстве была посвящена вопросам сохранения популяции дикого северного оленя.

По словам Кочкарева, по берегу реки Пясина (соединена через озеро Пясино с водной системой рек Амбарная и Далдыкан, куда попало разлившееся топливо - ИФ) проходит от 12 до 15 процентов оленей так называемой центральной таймырской группировки.

"В последующем животные могут уйти на юг и быть отстреляны вблизи поселков, что составит высокий риск употребления загрязненной нефтепродуктами продукции (мяса, субпродуктов) населением", - говорится в сообщении Минприроды со ссылкой на Кочкарева.

Замглавы Минприроды Елена Панова отметила, что "данный вопрос будет проработан дополнительно в рамках межведомственной рабочей группы".

Отмечается, что численность дикого северного оленя в 2019 году оценивалась в 925,7 тыс. особей (за исключением оленей, обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения), что на 3,4% ниже уровня 2016 г. (958,6 тыс. особей). Наибольшее беспокойство специалистов вызывает состояние популяций дикого северного оленя, обитающих на территории Красноярского края и Якутии.

Экологическая авария

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоемов, удалению оставшейся на поверхности воды нефтяной пленки, сбора загрязненного грунта и обработки прибрежной территории сорбентом.