Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42Заразились
на 26.06В России 620 794+6 800В мире 9 609 829+179 313

Эксперт допустил, что мясо оленей на Таймыре может быть отравлено из-за аварии в Норильске

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Северные олени, пасущиеся в районе разлива топлива под Норильском, могут быть отравлены нефтепродуктами, а местное население рискует употребить в пищу зараженную оленину. Об этом сообщил во время видеоконференции в Минприроды России директор Центральносибирского заповедника Павел Кочкарев.

Встреча в ведомстве была посвящена вопросам сохранения популяции дикого северного оленя.

По словам Кочкарева, по берегу реки Пясина (соединена через озеро Пясино с водной системой рек Амбарная и Далдыкан, куда попало разлившееся топливо - ИФ) проходит от 12 до 15 процентов оленей так называемой центральной таймырской группировки.

"В последующем животные могут уйти на юг и быть отстреляны вблизи поселков, что составит высокий риск употребления загрязненной нефтепродуктами продукции (мяса, субпродуктов) населением", - говорится в сообщении Минприроды со ссылкой на Кочкарева.

Замглавы Минприроды Елена Панова отметила, что "данный вопрос будет проработан дополнительно в рамках межведомственной рабочей группы".

Отмечается, что численность дикого северного оленя в 2019 году оценивалась в 925,7 тыс. особей (за исключением оленей, обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения), что на 3,4% ниже уровня 2016 г. (958,6 тыс. особей). Наибольшее беспокойство специалистов вызывает состояние популяций дикого северного оленя, обитающих на территории Красноярского края и Якутии.

Экологическая авария

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоемов, удалению оставшейся на поверхности воды нефтяной пленки, сбора загрязненного грунта и обработки прибрежной территории сорбентом.

Норильск Норникель

Новости
Дело "Седьмой студии"

Кирилл Серебренников осужден на три года условно

Кирилл Серебренников осужден на три года условно
Дело "Седьмой студии"

Суд счел доводы Серебренникова о своей невиновности способом уйти от ответственности

Изменение Конституции

К Павлу Лобкову домой пришли полицейские

Глава Минкультуры заявила о крупном ущербе государству из-за проекта "Платформа"

Глава Минкультуры заявила о крупном ущербе государству из-за проекта "Платформа"

Минтранс подтвердил планы допэмиссии "Аэрофлота" в пользу государства и банков

Минтранс подтвердил планы допэмиссии "Аэрофлота" в пользу государства и банков
Изменение Конституции

В Кремле обещали изучить позицию филологов, нашедших ошибку в бюллетенях по правкам

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Сергей Данкверт останется главой Россельхознадзора еще на год

Сергей Данкверт останется главой Россельхознадзора еще на год
Дело "Седьмой студии"

Экс-сотрудница Минкультуры Апфельбаум признана виновной в халатности

Дело "Седьмой студии"

Суд посчитал, что Серебренников похитил почти 129 млн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');