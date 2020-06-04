Четвертое дело возбуждено после аварии на норильской ТЭЦ-3

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Следствие по делу о разливе нефтепродуктов после аварии на норильской ТЭЦ-3 возбудило четвертое уголовное дело - о халатности за несвоевременное информирование о ЧП.

Ранее сообщалось были возбуждены три уголовных дел: о порчае земли, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК), следствие также просит суд арестовать задержанного начальника цеха предприятия Вячеслава Старостина. В сообщении пресс-службы СК, поступившем в "Интерфакс", отмечается, что от дачи показаний Старостин отказался".

В ведомстве отметили, что в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение. О задержании Старостина СК сообщил накануне.

Разлив топлива

ЧП на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла 29 мая: разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.

3 июня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования о ЧП на ТЭЦ.

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил, что единственный вариант утилизации собранных нефтепродуктов - их сжигание, хотя такого опыта у чиновников нет.

При этом глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что министерство против сжигания дизтоплива. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что никакого сжигания как способа утилизации разлившихся в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродуктов не будет.

По факту разлива возбуждены три уголовных дела, в рамках которых задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК".

Разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.