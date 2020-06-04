Четвертое дело возбуждено после аварии на норильской ТЭЦ-3
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Следствие по делу о разливе нефтепродуктов после аварии на норильской ТЭЦ-3 возбудило четвертое уголовное дело - о халатности за несвоевременное информирование о ЧП.
Ранее сообщалось были возбуждены три уголовных дел: о порчае земли, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК), следствие также просит суд арестовать задержанного начальника цеха предприятия Вячеслава Старостина. В сообщении пресс-службы СК, поступившем в "Интерфакс", отмечается, что от дачи показаний Старостин отказался".
В ведомстве отметили, что в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение. О задержании Старостина СК сообщил накануне.
Разлив топлива
ЧП на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла 29 мая: разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.
3 июня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования о ЧП на ТЭЦ.
Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил, что единственный вариант утилизации собранных нефтепродуктов - их сжигание, хотя такого опыта у чиновников нет.
При этом глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что министерство против сжигания дизтоплива. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что никакого сжигания как способа утилизации разлившихся в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродуктов не будет.
По факту разлива возбуждены три уголовных дела, в рамках которых задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК".
Разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.