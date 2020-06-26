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Кирилл Серебренников осужден на три года условно

Кирилл Серебренников осужден на три года условно
Режиссер Кирилл Серебренников
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы условно режиссера Кирилла Серебренникова за мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса".

"Признать Серебренникова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в 800 тыс. рублей. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение трех лет", - говорится в приговоре судьи Олеси Менделевой.

Еще два фигуранта так называемого дела "Седьмой студии" Алексей Малобродский и Юрий Итин получили два и три года условно со штрафами в 200 тыс. рублей соответственно.

Всем троим суд запретил занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в государственных учреждениях культуры: Серебренникову и Итину на три года, Малобродскому - на два.

"Суд считает, что исправление подсудимых возможно без их изоляции от общества", - говорится в приговоре. Суд нашел возможным назначить фигурантам дела условное наказание (ст. 73 УК РФ).

Ранее суд признал Серебренникова, Итина и Малобродского виновными по так называемому делу "Седьмой студии" - в мошенническом хищении почти 129 млн рублей, выделенных на проект "Платформа".

Мещанский суд постановил взыскать с них по иску Минкультуры РФ сумму ущерба - 129 млн рублей.

При этом суд решил освободить бывшего руководителя департамента господдержки и народного творчества министерства культуры РФ Софью Апфельбаум от наказания в виде штрафа в 100 тыс. рублей за халатность по делу "Седьмой студии" в связи с истечением сроков давности.

Оглашение приговора фигурантам дела "Седьмой студии"

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Режиссер Кирилл Серебренников в судеВо время оглашения приговора фигурантам дела "Седьмой студии"Активисты, выступающие против обвинительного приговора Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", у здания Мещанского судаПисатель и журналист Дмитрий БыковРэпер ОксимиронСторонник Кирилла СеребренниковаАктивист в ожидании оглашения приговораМузыкант Рома ЗверьСторонники Кирилла Серебренникова у здания судаКирилл Серебренников перед началом оглашения приговора
Режиссер Кирилл Серебренников в суде
Кирилл Серебренников Седьмая студия

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