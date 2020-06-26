Экс-сотрудница Минкультуры Апфельбаум признана виновной в халатности

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы признал виновной в халатности бывшего руководителя департамента государственной поддержки и народного творчества министерства культуры РФ Софью Апфельбаум в рамках так называемого дела "Седьмой студии".

Как передает корреспондент "Интерфакса", это следует из приговора судьи Олеси Менделеевой, который она оглашает в настоящий момент.

"Апфельбаум совершила халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе", - говорится в приговоре.

Согласно приговору, Апфельбаум приняла документы и отчеты автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Кирилла Серебренникова без надлежащей проверки и контроля, что привело к причинению ущерба государству на сумму почти в 129 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в приговоре Мещанского суда говорится, что Апфельбаум не знала о замысле похитить бюджетные средства.

Как сообщалось, бывших руководителей "Седьмой студии" – Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина – суд признал виновными в хищении бюджетных средств.

Меру наказания для подсудимых суд озвучит в резолютивной части приговора.