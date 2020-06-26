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Серебренникову не запрещали занимать административные должности в театре

Серебренникову не запрещали занимать административные должности в театре
Фото: Reuters

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Режиссеру Кириллу Серебренникову, осужденному за мошенничество, не запрещено по приговору занимать административные должности в учреждениях культуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

"Дополнительное наказание в виде запрета на занятие определенных должностей Серебренникову не назначалось", - сообщили в суде.

Таким образом, ранее распространенная информация о том, что суд запретил Серебренникову по приговору занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в государственных учреждениях культуры, не соответствует действительности.

Как ранее сообщалось, Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Испытательный срок – три года.

Еще двое фигурантов так называемого дела "Седьмой студии" Алексей Малобродский и Юрий Итин получили два и три года условно со штрафами в 300 и 200 тыс. рублей, соответственно.

Оглашение приговора фигурантам дела "Седьмой студии"

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Режиссер Кирилл Серебренников в судеВо время оглашения приговора фигурантам дела "Седьмой студии"Активисты, выступающие против обвинительного приговора Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", у здания Мещанского судаПисатель и журналист Дмитрий БыковРэпер ОксимиронСторонник Кирилла СеребренниковаАктивист в ожидании оглашения приговораМузыкант Рома ЗверьСторонники Кирилла Серебренникова у здания судаКирилл Серебренников перед началом оглашения приговора
Режиссер Кирилл Серебренников в суде
Кирилл Серебренников

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