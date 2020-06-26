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Суд перевел под домашний арест фигурантов дела о хищении при стройке резиденции Путина

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд смягчил меру пресечения двум фигурантам дела о хищениях бюджетных средств при строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево.

"Суд изменил меру пресечения Дмитрию Михальченко и Андрею Каминову с содержания под стражей на домашний арест", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Михальченко – один из крупнейших бизнесменов Санкт-Петербурга, ранее занимал пост гендиректора ООО "Феникс", оператора порта Бронка под Петербургом.

Вместе с Каминовым он в настоящее время обвиняется в создании преступного сообщества в рамках дела о хищениях бюджетных средств при строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево.

Уголовное дело было возбуждено 21 марта 2017 года.

Кроме Михальченко и Каминова, фигурантами являются бывшие начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения спецслужбы полковник Дмитрий Улитин и экс-гендиректор компании "Климат проф" Борис Мальцев.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и присвоении или растрате в особо крупном размере (часть 3 статьи 210 и часть 4 статьи 160 УК РФ).

Ущерб по делу составляет порядка 1,3 млрд рублей.

Дмитрий Михальченко Андрей Каминов

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