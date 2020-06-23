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Фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина получил три года колонии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал виновным предпринимателя Александра Родионова по делу о хищении не менее 225 млн рублей, выделенных из бюджета для строительства дома приемов в резиденции президента РФ.

Московский городской суд признал Родионова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1 год", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Родионов свою вину признал и заключил досудебное соглашение.

Басманный суд санкционировал его арест в конце марта 2017 года вместе с еще пятью фигурантами.

Уголовное дело было возбуждено 21 марта 2017 года. Как сообщалось, дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении бизнесмена Дмитрия Михальченко и его подельников о контрабанде элитного алкоголя.

Александр Родионов

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