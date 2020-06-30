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Апелляция вернула под стражу обвиняемых в хищении предпринимателей Михальченко и Каминова

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд отменил решение о смягчении меры пресечения двум фигурантам дела о хищениях бюджетных средств при строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево.

"Постановление об изменении меры пресечения Дмитрию Михальченко и Андрею Каминову отменено. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до сентября", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

26 июня Второй Западный окружной военный суд отпустил предпринимателей под домашний арест. Однако покинуть СИЗО они так и не успели, так как в тот же день прокуратура обжаловала решение суда в апелляционной инстанции.

Михальченко – один из крупнейших бизнесменов Санкт-Петербурга, ранее занимал пост гендиректора ООО "Феникс", оператора порта Бронка под Петербургом.

Вместе с Каминовым он обвиняется в создании преступного сообщества в рамках дела о хищениях бюджетных средств при строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево.

Уголовное дело было возбуждено 21 марта 2017 года.

Кроме Михальченко и Каминова, фигурантами являются бывшие начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения спецслужбы полковник Дмитрий Улитин и экс-гендиректор компании "Климат проф" Борис Мальцев.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и присвоении или растрате в особо крупном размере (часть 3 статьи 210 и часть 4 статьи 160 УК РФ).

Ущерб по делу составляет порядка 1,3 млрд рублей.

Судебный процесс по делу проходит во Втором Западном окружном военном суде. В настоящее время доказательства по делу представляет гособвинение.

Подсудимые вину не признают.

Петербург Дмитрий Михальченко Андрей Каминов

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