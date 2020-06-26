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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.

Кузнецова рассказала, что граждане обращаются с этой просьбой все чаще. Они просят увеличить возраст получателей выплаты до 18 лет. Уполномоченная обращалась с этой просьбой в правительство, но курирующее Министерство труда отвергла ее.

В министерстве предложили трудоустраивать детей старше 16 лет.

Совет Федерации и Госдума поддержали идею о расширении выплат. Кузнецова сообщила, что некоторые главы регионов определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил сделать выплаты в июне и июле на всех детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей за каждый месяц.

Анна Кузнецова Министерство труда

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