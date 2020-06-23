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Путин предложил повысить ставку налога до 15% на годовой доход более 5 млн рублей

Путин предложил продлить до 15 сентября стимулирующие выплаты соцработникам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил продлить "коронавирусные" стимулирующие выплаты и доплаты соцработникам до 15 сентября. Он сказал это в телеобращении к россиянам.

Пандемия коронавируса

Он напомнил, что эти педагоги, психологи, медперсонал работают в детских домах, домах престарелых, интернатах, помогая нуждающим.

"Они сейчас трудятся непрерывно двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции, и тем самым защитить тех людей, за которыми они ухаживают", - отметил он.

Путин сказал, что уже принято решение продлить все стимулирующие выплаты медикам, в том числе за работу с коронавирусными больными, еще на два месяца. С этих доплат не будут взиматься налоги и они будут учитываться при расчете отпускных, когда бы люди не ушли в отпуск. Дополнительные выплаты соцработникам он предложил дополнить такими же льготами.

Ранее эти выплаты были введены на срок с 15 апреля по 15 июля.

Владимир Путин коронавирус

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