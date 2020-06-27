Посольство РФ отвергло обвинения в причастности к атакам на военных США в Афганистане

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Публикация The New York Times согласно которой РФ платила бойцам движения "Талибан" (запрещено в России) за нападения на американских военных в Афганистане, является фейком, ставящим под угрозу жизни людей, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

В твиттере посольства подчеркивается, что обвинения The New York Times ничем не подкреплены и анонимны обвинения, а также что эти заявления спровоцировали прямую угрозы жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне.

В российской дипмиссии призвали газету "прекратить производить фейковые новости, из-за которых жизнь людей оказывается в опасности".

Stop producing #fakenews that provoke life threats, @nytimes.



We demand the relevant #US authorities take effective measures to ensure the fulfillment of their international obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. @StateDept @FBI @DHSgov ⬇️ https://t.co/Ows7srg3IH — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 27, 2020

Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждения за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров по мирному урегулированию афганского конфликта.

В статье подчеркивается, что в 2019 году в Афганистане в ходе боев погибли 20 военнослужащих США, однако неясно, кто из них действительно мог быть убит за вознаграждение. "Данные разведки, по крайней мере, частично, получены на допросах захваченных в плен афганских боевиков и преступников" - отмечается в материале.

Газета приводит комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что в Кремле не получали обвинений в подобных действиях.

В статье говорится, что США передали полученные разведкой данные Великобритании, потому что ее военнослужащие в Афганистане, видимо, тоже подвергались нападениям в обмен на денежные вознаграждения.