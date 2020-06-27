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Разведка США решила, что РФ платила талибам за убийства американцев

Разведка США решила, что РФ платила талибам за убийства американцев
Дональд Трамп с женой чтят память американских солдат, погибших в Афганистане (архив)
Фото: Reuters

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американские разведчики пришли к выводу, что росссийская военная разведка тайно предлагала боевикам "Талибана" награды за убийства военных США и НАТО, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Якобы это происходило на фоне переговоров с талибами, чтобы сорвать примирение и вывод американских войск. Стороны подписали мирное соглашение в Катаре. Правительство Афганистана и талибы продолжают воевать друг с другом.

За прошлый год в Афганистане погибли 20 американских военных. Пока разведка США не выяснила, "оплачены" ли эти жертвы. По данным The New York Times, подкупом боевиков занималось подразделение российской разведки, ответственное за операции в Европе.

В миреNBC получил разведданные о том, что талибы не будут выполнять соглашение с СШАNBC получил разведданные о том, что талибы не будут выполнять соглашение с СШАЧитать подробнее

Администрации президента Дональда Трампа доложили об этом в марте. Тогда же предложили несколько вариантов ответа на такие действия: официальную жалобу на уровне госдепа, усиление санкций и другие. Пока Белый дом не решил, как будет реагировать.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал газете, что Кремлю не предъявляли обвинений. "Если кто-то это сделает, тогда мы ответим," – ответил Песков.

Ранее власти США и Афганистана обвинили Россию в поставках оружия "Талибану" и его союзникам.

США приписывают России вмешательство в президентские выборы 2016 года. Пока расследование под началом спецпрокурора Роберта Мюллера не предъявило доказательств этого.

Группировка "Талибан" запрещена на территории России.

Россия Афганистан США Талибан

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