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Трампу не докладывали о якобы причастности РФ к убийствам военных США в Афганистане

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В американской администрации не проводили брифингов для президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса о якобы причастности Москвы к атакам на военных США в Афганистане, завили в Белом доме.

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Представитель Белого дома Кейли Макинени отмечает, что в данном случае комментирует не вопрос о наличии предполагаемых разведданных, а ошибочное сообщение The New York Times о том, что Трамп якобы был проинформирован по этой теме.

Представитель Белого дома пояснила, что Вашингтон ежедневно получает тысячи донесений от разведки, и все они внимательно изучаются. Также она подчеркнула, что администрация США обычно не дает комментариев по темам, связанным с содержанием таких донесений.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне назвали фейком публикацию The New York Times, согласно которой РФ платила бойцам движения "Талибан" (запрещено в России) за нападения на американских военных в Афганистане. Также российское диппредставительство заявило, что эти заявления спровоцировали прямую угрозу жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне.

В МИД РФ также называли упомянутые сообщения "информфейком" и "незатейливым вбросом".

В статье The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц говорится, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждения за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров по мирному урегулированию афганского конфликта.

Газета отмечала, что в 2019 году в Афганистане в ходе боев погибли 20 военнослужащих США, однако неясно, кто из них действительно мог быть убит за вознаграждение.

Авторы статьи утверждают, что президенту США доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать. Собеседники The New York Times пояснили, что для администрации США были подготовлены разные варианты действий, "начиная с дипломатического протеста Москве и требований прекратить такую практику, и заканчивая серией возможных санкций".

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

США РФ Афганистан Талибан Дональд Трамп

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